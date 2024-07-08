Дерматолог объяснил, что такое меланодермия во время беременности и опасна ли она

Отечность — не единственное изменение во внешности, с которым велика вероятность столкнуться во время беременности. Явление, известное как «маска беременности», или по научному меланодермия, затрагивает до 50% женщин в положении и, как правило, вызывает гораздо больше беспокойства.

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«Это гиперпигментация, то есть изменение цвета кожи в сторону более темного, которое может проявляться на любом участке лица, но часто появляются пятна на лбу, щеках и над верхней губой», — объяснила дерматолог, доктор Сьюзан Массик, в беседе с HuffPost.



Хорошая новость в том, что, помимо изменения цвета кожи, меланодермия не опасна и не вызывает других симптомов, но для собственного спокойствия лучше проконсультироваться с врачом. К слову, среди населения мира заболеваемость меланодермией составляет примерно 1,5–33%, но среди беременных этот показатель возрастает до 15–50%.

По словам врача, существует множество различных факторов, которые вызывают потемнение кожи, но пусковым механизмом обычно становятся гормональные изменения — потому беременные и сталкиваются с пигментными пятнами чаще. Кроме того, важны генетика, наличие других заболеваний и время, которое вы проводите на солнце.