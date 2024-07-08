Хирурги удалили из печени пациента осколок стекла, находившийся там более 10 лет

Уникальную операцию по удалению инородного тела из печени пациента провели хирурги в Кирове, - об этом сообщили в Минздраве России. Удивительно, что 9-сантиметровый осколок стекла успел "закапсулироваться" в печени, а сам 53-летний пациент даже не помнит, когда получил травму.

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Сам пациент говорит, что более 10 лет испытывал боль и дискомфорт в области правого подреберья. Когда он наконец обратился к врачам, те отправили его на компьютерную томографию - и увидели 9-сантиметровый кусок стекла в правой доле его печени.

Мужчине очень повезло: организм мог отреагировать на инородное тело гнойным воспалением и абсцессом. Но этого не произошло. Вокруг инородного тела в печени образовалась "капсула", благодаря чему травмированный человек более 10 лет прожил со стеклом в печени без серьезных осложнений.

"Каково было наше удивление, когда мы увидели на эндоскопическом мониторе кусок стекла размером 88 мм с острыми краями. В ходе операции выяснилось, что инородное тело покрыто соединительнотканной капсулой. Так организм отреагировал на внедрение чужеродного тела в ткани: развивается асептическое воспаление и вокруг постороннего предмета образуется оболочка, отделяющая его от здоровых тканей", - рассказал хирург Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин.



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Случай уникальный. Хирурги проводят огромное множество экстренных операций по удалению инородных тел из мягких тканей, но чтобы стекло оставалось в печени десяток лет или больше - такого не припомнит никто. Лапароскопическое вмешательство длилось около двух часов.

Оперировать больного было решено лапароскопическим методом - через проколы в передней стенке брюшной полости. Такая малоинвазивная технология снижает риск возникновения кровотечения во время вмешательства.

Благодаря щадящему характеру операции у пациента даже не осталось больших шрамов на животе.