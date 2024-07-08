Гастроэнтеролог рассказал, чем опасен гастроэнтерит

В названии «гастроэнтерит» — два корня, поскольку заболевание приводит к воспалению двух органов: желудка и тонкого кишечника. Чем опасен недуг, рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории Вероника Корнилова. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в понедельник, 8 июля.

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Причины возникновения гастроэнтерита — вирусная или бактериальная инфекция, действие токсинов или некоторых агрессивных медикаментов. Длительность лечения — не менее двух недель. Обычный гастрит — почти всегда хроническое состояние, в то время как гастроэнтерит — острый процесс, который охватывает не только желудок, но и тонкий кишечник.

Проявления недуга очень схожи с симптомами пищевых отравлений, но зависят от причины возникновения. При воздействии патогенных вирусов, бактерий или токсинов развиваются боль в животе, рвота, диарея, повышение температуры, озноб, резкая слабость, потливость, головная боль. Если причиной гастроэнтерита явились медикаменты, то жалобы обычно ограничиваются болью в животе.

Лечение заболевания, как и пищевого отравления — симптоматическое. Перенесённый острый гастроэнтерит требует специальной программы восстановления, которая включает в себя в том числе диету.

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