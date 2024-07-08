Горячие напитки увеличивают риск рака глотки в два-три раза, предупредил онколог

Регулярное употребление очень горячих напитков, таких как чай и кофе, значительно повышает риски развития онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительной трубки – ротовой полости, глотки и пищевода. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Сабир Таджибов.

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«В первую очередь может пострадать именно пищевод. Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в 2-3 раза. Если наряду с этим есть и иные негативные факторы, например курение или употребление алкоголя, то риск еще больше увеличивается», – рассказал врач.



По словам врача, при высоких температурах повреждается эпителиальный слой в верхних отделах пищеварительных органов. Такое хроническое повреждение приводит к патологическим изменениям эпителия, возникает фон для развития атипичных клеток.