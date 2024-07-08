Зуд, цистит и другие неочевидные симптомы: врач рассказал, как выявить гонорею

Иногда гонорея может проявляться симптомами острого цистита – частым и болезненным мочеиспусканием, а также обильными кровотечениями во время менструации. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Lahta Clinic Марина Николаева.

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Гонорея — это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Neisseria gonorrhoeae (гонококк). Эти бактерии могут быть обнаружены в теплых и влажных частях тела, таких как глотка, прямая кишка, половой член и влагалище. Первые симптомы у мужчин обычно проявляются в течение 10 дней, примерно у 70% женщин симптомы отсутствуют.

«Гонорея у женщин в большинстве случаев протекает бессимптомно. Иногда инфекция проявляется в виде вагинального зуда, слизисто-гнойных выделений из влагалища, межменструальных кровотечений, обильного кровотечения во время менструации. Иногда гонорея проявляется симптомами острого цистита — частое и болезненное мочеиспускание. Редкое осложнение гонореи у женщин – воспаление органов малого таза (матка, фаллопиевы трубы, яичники): появление боли в животе, вагинального кровотечения, боли во время полового акта, высокой температуры тела, недомогания», – рассказала врач.



У мужчин гонорея часто вызывает желтоватые, белесоватые или зеленоватые гнойные выделения из уретры, а также чувство жжения, особенно выраженное при мочеиспускании, зуд в области наружных половых органов и отек крайней плоти.