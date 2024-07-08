Выпадение волос, язвы и корка на губах: симптомы недостатка витамина B2

Поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, а также воспаление глаз и появление язвочек на слизистой оболочке глаз могут указывать на недостаток витамина В2 в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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«Гиповитаминоз рибофлавина – явление достаточно редкое, однако он встречается у пациентов с болезнями эндокринной системы. При этом могут отмечаться следующие симптомы: поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, язвочки на слизистой оболочке глаз. В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения», – рассказал специалист.



При длительном недостатке витамина развиваются парестезии, мышечная слабость, жгучие боли в мышцах, судороги и нормоцитарная анемия.

По словам врача, витамин В2 участвует в продукции ферментов, участвующих в синтезе пиридоксина, кислотных реакциях, образовании эритроцитов, иммуноглобулинов (антител), участвует в расщеплении жиров и преобразовании пищевых веществ в энергию, защищает кожу, глаза и нервную систему от повреждений.