Переносчики инфекций и глистных инвазий: чем опасны мухи и как от них уберечься

Переносчики инфекций и глистных инвазий — эксперты рассказали, чем опасны мухи
На лапках комнатной мухи можно в огромном количестве обнаружить микробов брюшного тифа, дизентерии, а также яйца глистов. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, сообщается в телеграм-канале «ВсемСанПросвет».
«Жизнь свою муха начинает обычно в выгребах, помойных ямах и других местах скопления нечистот и отбросов. Именно сюда откладывает она свои яички, именно здесь развиваются её личинки, именно отсюда вылетают молодые мухи. Нечистоты, отбросы, падаль и навоз продолжают привлекать муху в течение всей её жизни. А в нечистотах и отбросах нередко попадаются микробы заразных болезней. <...> Установлено, что на лапках, крылышках и в кишечнике одной мухи одновременно находится до 500-800 тысяч микробов», — говорится в сообщении.
Чтобы уберечься от заразных заболеваний, которые распространяет муха, важно соблюдать несколько правил:
- Не оставляйте на столе открытых продуктов, объедков и крошек;
- Убирайте продукты сразу же после еды в шкаф или тщательно прикрывайте их колпаком либо марлей;
- Ежедневно делайте в комнате влажную уборку;
- Помойные ведра в кухне следует плотно закрывать крышкой, их нужно опорожнять каждый день и почаще мыть.
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