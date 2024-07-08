Переносчики инфекций и глистных инвазий: чем опасны мухи и как от них уберечься

На лапках комнатной мухи можно в огромном количестве обнаружить микробов брюшного тифа, дизентерии, а также яйца глистов. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, сообщается в телеграм-канале «ВсемСанПросвет».

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«Жизнь свою муха начинает обычно в выгребах, помойных ямах и других местах скопления нечистот и отбросов. Именно сюда откладывает она свои яички, именно здесь развиваются её личинки, именно отсюда вылетают молодые мухи. Нечистоты, отбросы, падаль и навоз продолжают привлекать муху в течение всей её жизни. А в нечистотах и отбросах нередко попадаются микробы заразных болезней. <...> Установлено, что на лапках, крылышках и в кишечнике одной мухи одновременно находится до 500-800 тысяч микробов», — говорится в сообщении.



Чтобы уберечься от заразных заболеваний, которые распространяет муха, важно соблюдать несколько правил:

Не оставляйте на столе открытых продуктов, объедков и крошек;

Убирайте продукты сразу же после еды в шкаф или тщательно прикрывайте их колпаком либо марлей;

Ежедневно делайте в комнате влажную уборку;

Помойные ведра в кухне следует плотно закрывать крышкой, их нужно опорожнять каждый день и почаще мыть.

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