В Подмосковье спасли девушку с множественными патологиями венозной системы

Врачам сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы удалось спасти 23-летнюю девушку, которая поступила в медучреждение с жалобами на обмороки, судороги и нарушения ритма работы сердца. Проведенная диагностика показала, что у пациентки есть врожденные аномалии развития венозной системы. Среди них – закрытие левой яремной вены, сдавливание правой яремной вены, сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза. Все это и вызывало судороги, обмороки и аритмию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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«Мы разработали тактику многоэтапного лечения пациентки: на первом этапе восстановили проходимость левой внутренней яремной вены, что устранило судорожные припадки и обмороки. Вторым этапом было выполнено стентирование подвздошной вены для восстановления нормального оттока крови из левой ноги», - отметил завцентром Дмитрий Тютьнев.



Третьим этапом лечения была эмболизация – перекрытие варикозных вен малого таза, чтобы устранить нарушения работы крупных вен. Пациентка сейчас проходит реабилитацию. В дальнейшем функция органов малого таза полностью восстановится, а неврологические симптомы полностью исчезнут.