Кардиолог посоветовал простой анализ, который укажет на приближение инфаркта

О высоком риске инфаркта и инсульта можно узнать, выполнив несложный анализ крови. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

© unsplash

"Меня многие пациенты спрашивают, зачем нужен анализ на гомоцистеин. Гомоцистеин - это аминокислота, которая может накапливаться в организме, если не работает правильно фермент, который должен превращать ее в другие аминокислоты. Это может быть по причине наследственного заболевания, это может встречаться при алкоголизме, а также при некоторых системных заболеваниях", - пояснила профессор Бокерия в своем Telegram-канале.



Кроме того, уровень аминокислоты может повышаться, если человек испытывает дефицит витаминов В6, В12, фолиевой кислоты.

Гомоцистеин опасен тем, что накапливаясь в организме, он повреждает внутреннюю стенку артерий - эндотелий, и в результате начинает развиваться атеросклероз и тромбоз.

"Гомоцистеин не влияет на уровень холестерина, как многие думают, но повышенный его уровень приводит к ранним артериальным тромбозам - инфарктам и инсультам", - отметила Ольга Бокерия.



Поэтому если у вас в семье были случаи внезапных инсультов и инфарктов в возрасте около 50 лет, лучше проверить уровень гомоцистеина - это может служить маркером приближающейся сосудистой катастрофы.