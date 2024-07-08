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Калининградский Роспотребнадзор дал рекомендации в период сезонной аллергии

8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией. Калининградский Роспотребнадзор дал рекомендации людям, которые страдают от этой проблемы.

Роспотребнадзор дал рекомендации в период сезонной аллергии
© unsplash

Аллергия – одно из наиболее распространённых заболеваний. От неё страдает каждый третий житель планеты (20-40% населения). Причина этого недуга — нехарактерная реакция иммунной системы на воздействие некоторых внешних раздражителей.

По словам экспертов, 160 видов продуктов питания — аллергены. Но только восемь из них вызывают более чем 90% зарегистрированных случаев пищевой аллергии: это яйца, молоко, арахис, лесные орехи, морепродукты, соя, пшеница и рыба.

Что помогает в борьбе с аллергией:

  • Ведение дневника питания, выявление аллергена и его исключение;
  • Сокращение времени пребывания на улице в период интенсивного цветения, использование маски, очков;
  • Смена климатической зоны в сезон цветения;
  • Прохладная погода и дождь помогают людям с поллинозом;
  • Использование приложений с информацией об уровне пыления;
  • Очистители и увлажнители воздуха, регулярная влажная уборка и исключение пылесборников;
  • Своевременная замена фильтров в кондиционерах.

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