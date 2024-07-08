Врач объяснил рост заболеваемости психическими расстройствами в России

Врач — психиатр-психотерапевт Надежда Панова рассказала, что рекордные показатели заболеваемости психическими расстройствами в России связаны с успехами современной психиатрии в выявлении заболеваний и ростом доверия жителей к этой области медицины.

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Это свидетельствует о том, что люди перестали бояться и обращаются за профессиональной помощью. В целом психиатрический диагноз имеют порядка четырех миллионов россиян. Врач отметила, что раньше психиатрия работала в основном с тяжелыми случаями — шизофренией, органическими, бредовыми расстройствами. Лечение таких пациентов происходило в стационаре устаревшими лекарствами, люди очень часто становились инвалидами.

"Сегодня российские психиатры работают не только с «большой психиатрией», но и уверенно диагностируют и грамотно лечат заболевания из категории так называемой малой психиатрии, где состояние пациента балансирует на границе с нормой. Ранее огромное количество таких пациентов попросту не попадало в поле зрения специалистов", — сообщила Панова в интервью РИАМО.



Вместе с ростом профессионального уровня отечественных психиатров отмечается и повышение осведомленности населения о ментальных проблемах, что может помочь еще большему количеству граждан осознать необходимость своевременной диагностики и лечения.

Ранее интегративный психолог и коуч Лидия Вебер рассказала «Вечерней Москве», что стресс — это определенные психоэмоциональные реакции, которые запускают в нашем организме химический коктейль, когда мы реагируем на определенные события-провокаторы.