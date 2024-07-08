В ВОЗ заявили, что тальк может вызывать рак яичников

Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое является частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщило, что тальк является вероятным канцерогеном, а акрилонитрил точно может вызвать рак у людей. Соответствующее экспертное заключение было опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

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Тальк таковым был признан на основании информации о возникновении и развитии рака яичников у людей и животных. Отмечается, что женщины, использовавшие присыпку для тела на основании этого вещества, гораздо чаще заболевали этим видом рака. Аналогичное воздействие было и в результате работы женщин в целлюлозно-бумажной промышленности.

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