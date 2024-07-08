Стоматолог разрушил три популярных, но вредных мифа о гигиене рта

Стоматолог Блюмкин: налёт на языке не показатель плохой гигиены полости рта. Гигиена полости рта позволяет сохранить здоровье зубов. Для этого, как считается, нужно не только тщательно чистить зубы, но ещё чистить язык и использовать ополаскиватель для рта. Разбираемся, так ли необходимы эти процедуры, как нам о них рассказывают.

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Популярные заблуждения о гигиене полости рта

Миф 1. Чистка языка

Как рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин, налёт на языке не всегда показатель плохой гигиены полости рта. Иногда это сигнал о заболевании желудочно-кишечного тракта или инфекционном процессе. Поэтому, прежде чем пытаться удалить налёт скребком, стоит обратиться за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу.

Он также отметил, что постоянная чистка приводит к травмированию сосочков языка и нарушает его чувствительность.

Миф 2. Использование ополаскивателя для рта

Исследования показали, что ополаскиватель со спиртом в составе влияет на микробиом носоглотки и увеличивает число условно-патогенных бактерий. В сочетании со снижением иммунитета такой дисбаланс может привести к серьёзным болезням желудочно-кишечного тракта, отметил он.

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Миф 3. Жёсткая зубная щётка

Считается, что агрессивная зубная щётка очищает лучше, но и это не так. Она только повреждает эмаль и травмирует десны. В результате могут образоваться царапины и кровоточивость.

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