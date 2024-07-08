Эксперт объяснил, почему слишком часто мыться вредно для здоровья

Мыться слишком часто может быть вредно для здоровья. Об этом, ссылаясь на директора Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета, члена-корреспондента РАН Ольгу Олисову, пишут «Аргументы и Факты» в понедельник, 8 июля.

© unsplash

Поверхность кожи покрывает гидролипидная мантия — одна из составляющих эпидермального барьера. Чтобы не повредить её, мыться нужно максимум раз в неделю. Кроме того, с возрастом у людей развивается ксероз — кожа становится сухой, ей требуются увлажняющие, смягчающие, ожиряющие кремы. Ультрафиолет тоже необходим, но в определённых количествах. О солнцезащитных кремах забывать не стоит, добавила эксперт.

Повышенная температура воздуха может негативно отражаться на здоровье, особенно у пожилых людей и детей. Калининградский Роспотребнадзор дал десять советов, как обезопасить себя в жару.