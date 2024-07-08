Эксперты объяснили рост случаев онкологии в Саратовской области

Саратовская область находится на 37-м месте среди регионов РФ и на восьмом среди ПФО по заболеваемости онкологией. На учете состоит свыше 64 тысяч человек, две трети из них – это женщины. Об этом «ФедералПресс» рассказали в региональном минздраве.

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«В Саратовской области в 2023 году взято на учет 10 964 случаев с впервые диагностированным злокачественным новообразованием, что на 427 случаев больше, чем за аналогичный период 2022 года. «Грубый» показатель заболеваемости увеличился на 3,6 % и составил 485,9 на 100 тыс. населения (2022 год – 468,9 тыс., 2018 год – 454,7 тыс.)», – отметили в министерстве.



Самым распространенным видом рака в Саратовской области являются злокачественные новообразования кожи. На них приходится 14,1 % заболеваний, а с учетом меланомы и вовсе 16,2 %. Вслед за ними, согласно статистике, следуют рак молочной железы (13 %), новообразования легкого (9,3 %), рак предстательной железы (8,1 %), рак ободочной кишки (6,7 %).

За последние 10 лет уровень выявляемости онкологии колебался, в период 2014–2017 годов он ежегодно прирастал, затем упал в 2018 году и вновь начал увеличиваться с 2020 года. В минздраве рост показателя заболеваемости объясняют увеличением мер, направленных на раннюю диагностику онкологических патологий, в частности приростом единиц диагностического оборудования в медучреждениях.

«В Саратовской области действует трехуровневая система оказания медпомощи онкобольным. Первичная медико-санитарная помощь и первичная специализированная медицинская помощь осуществляется в 60 кабинетах и семи центрах амбулаторной онкологической помощи. Комплексная специализированная, в том числе высокотехнологичная медпомощь оказывается в онкодиспансере, кроме того, некоторые этапы помощи оказываются в областной больнице, клиниках медуниверситета», – рассказали в министерстве.



Среди достижений последних лет:

Организация единого онкологического диспансера с хирургическим центром с четырьмя профильными отделениями, отделением анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии;

Расширение спектра высокотехнологичных оперативных вмешательств;

Обновление и приобретение нового операционного и анестезиологического оборудования;

Внедрение малоинвазивных вмешательств, к примеру микроэндоларингеального удаления опухолей гортани, видеоэндоскопических операций при опухолях органов грудной и брюшной полости. Это позволяет избежать обширных хирургических вмешательств и послеоперационных осложнений даже с учетом радикальности лечения, сократить длительность госпитализации и способствует скорейшему восстановлению после операций;

Открытие иммуногистохимической лаборатории в 2020 году и молекулярно-генетической лаборатории в 2022 году, на базе которой впервые начали проводить тестирование с целью подбора таргетной и иммуноонкологической терапии;

Внедрение методики выявления сторожевого лимфатического узла при раке молочной железы при помощи ультразвуковых гармонических скальпелей.

«Применение широкого спектра иммуногистохимических исследований и дальнейшего назначения тагретной терапии позволило снизить одногодичную летальность и увеличить пятилетнюю выживаемость у пациентов с метастатическим поражением почечно-клеточного рака за последние пять лет», – подчеркнули в минздраве.



Ежегодно проводится минимум 10 областных научно-практических конференций. Для улучшения практических навыков специалистов первичного звена проводятся выездные мастер-классы по обследованию пациентов с опухолями визуальных локализаций и выполнению тонкоигольной биопсии лимфоузлов, а также опухолей щитовидной и молочной желез.

Для оптимизации лечебно-диагностического процесса введена дистанционная передача медицинских изображений и заключений через медицинскую информационную систему как в рамках диспансера, так и на уровне области.

В прошлом году в онкоцентре был запущен телеграм-бот, который помогает пациентам быстро получать информацию о записи на прием, контакты и другие данные. Это значительно снизило нагрузку на кол-центр и помогло улучшить обслуживание пациентов.

«До конца 2024 года будет открыт новый корпус онкодиспансера, что позволит провести полный цикл диагностики, включая ПЭТ-КТ в Саратове, и избавит от необходимости направлять пациентов за пределы области. Будут открыты новые специализированные отделения онкоурологии, гематологии, реабилитации. Центр станет большой клинической и научно-методической базой как для специалистов региона, так и студентов нашего медицинского университета», – резюмировали в минздраве.



Ранее «ФедералПресс» рассказывал о заболевании раком в других регионах ПФО. Так, противостоят страшной болезни более 45 тысяч жителей Удмуртии, свыше 100 тысяч нижегородцев и больше 120 тысяч татарстанцев.