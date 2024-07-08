Врачи напомнили, в какие часы безопаснее загорать

К столичному региону вновь подступила сильная жара. По данным Гидрометцентра России, всю неделю дневная температура воздуха будет достигать отметки +30, а в воскресенье и вовсе может подняться до +35. В такую погоду многие стремятся на пляжи - выравнивать загар и принимать солнечные ванны. Издание «Вести Подмосковья» узнало у медицинских специалистов, как безопасно проводить время под солнцем.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета, врач-невролог Наталья Шиндряева напомнила, что в знойную погоду безопасное нахождение под солнцем составляет 1-2 часа подряд для взрослых и 30-60 минут для детей. Примерно с 12:00 до 16:00 обычно наблюдается сильное воздействие ультрафиолетовых лучей, поэтому в этот период лучше уйти в тень.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры Эстетической медицины ФНМО МИ РУДН Артур Старовойтов объяснил, что в утренние и вечерние часы угол падения солнечных лучей на поверхность Земли менее прямой. Интенсивность УФ-излучения уменьшается, кожа получает необходимое количество солнечного света для синтеза витамина D без риска повреждения. В середине дня лучи падают почти вертикально и являются более интенсивными, уровень УФ-излучения максимален.

«Солнечные лучи содержат УФ-А и УФ-В излучение. УФ-А лучи проникают глубоко в кожу и могут вызвать преждевременное старение. УФ-В лучи воздействуют на поверхностные слои кожи, это основная причина ожогов и риска развития рака», - отметил собеседник издания.



Если загорать в опасный период, возрастет риск получить тепловой или солнечный удар, ожоги кожи.

«При тепловом и солнечном ударе появляется слабость, головная боль, тошнота и головокружение. Поднимается температура. В тяжелых случаях человек теряет сознание. При первых симптомах нужно уйти в тень или в прохладное помещение, протереть лицо и тело прохладным полотенцем, выпить воды», - посоветовала Наталья Шиндряева.



Также невролог подчеркнула, что яркое солнце опасно для людей со светлой кожей. В этом случае повышается риск получения ожогов кожи. Поврежденные участки тела необходимо смазать средством от ожогов, чтобы кожа быстрее восстановилась. В целом для защиты кожи нужно использовать SPF не менее 30: наносить его на плечи, лицо, уши, зону декольте, пробор на голове и колени.

Дерматовенеролог Старовойтов сообщил, что повторяющиеся солнечные ожоги увеличивают риск развития меланомы и других видов рака кожи. Излучение приводит к появлению морщин и пигментных пятен.