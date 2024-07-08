Диетолог сообщил, чем опасен кофе из уличных автоматов

Не стоит пить доступный кофе из уличного автомата, особенно в жару, когда все бактерии и микробы распространяются еще быстрее, заявила NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, часто после такого напитка у людей проявляются проблемы с ЖКТ, в том числе диарея и тошнота, а также разного рода аллергии.

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В первую очередь это происходит из-за несоблюдения санитарных норм, а также низкого качества сырья, которое покупатель не может проверить. Если автомат использует зерна — это еще куда ни шло, считает эксперт. Но велик риск, что человек покупает растворимый кофе не лучшего качества с добавлением сухого молока и сахара.

Кроме того, пластиковые стаканчики часто производят из дешевых материалов, которые при нагревании добавляют в жидкую среду химию и вредные вещества, которые покупатель также выпивает. Вместе с этим потребитель не может предугадать вкус напитка, который приобретает, если речь идет о случайном автомате на улице.

"Хороший молотый свежесваренный кофе, где вы видите, как и из чего он готовится — это вкусный, бодрящий, ароматный напиток, который подарит вам не только удовольствие, но и принесет пользу организму. В небольших количествах именно хороший кофе является антиоксидантом и способствует незначительному, но снижению веса", — пояснила диетолог.



Ранее врач-диетолог Наталья Денисова заявила, что употребление кофе с молоком не оправданно с точки зрения правильного питания из-за содержащихся в напитке танинов, которые ухудшают всасывание минеральных веществ. Однако, по ее словам, не стоит отказываться от напитка, так как необходимый для организма кальций можно получить из других продуктов.