Что делать при укусе осы: объясняет терапевт

Первое, что нужно сделать, если вас укусила пчела — избавиться от жала, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева. Эксперт напомнила, что осы жало не оставляют, а пчелы — да, так как оно у них зазубренное. Перед этим надо продезинфицировать пинцет, которым вы собираетесь работать, и ранку, чтобы не занести инфекцию.

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"Подойдет перекись нашатырного спирта, йодный раствор, кортикостероидная мазь, обычный медицинский спирт. Яд выдавливать не стоит. Когда жала нет, нужно не допустить распространения яда в организме и аллергии, аллергия предотвращается приемом антигистаминных средств", — заявила собеседница издания.



Пострадавшему рекомендуется как можно больше пить. Предпочтительнее сладкая вода или горячий сладкий чай, отметила врач. К месту отека лучше приложить грелку с холодной водой. Подойдет и влажное полотенце на 15–20 минут. Ткань при этом намочить раствором пищевой соды — одна чайная ложка на стакан воды. Также вытянуть яд помогает приложенный к ранке кусочек намоченного сахара, посоветовала медик.

"Для снятия боли и отека — к месту укуса приложить холодный компресс или замотанный в ткань лед на 30 минут, можно также прикладывать смоченную уксусом, спиртом с водой ткань. Сделать компресс из сока лимона — устраняет боль и снимает опухлость. Можно сделать компресс из раствора золотого уса с водкой. Или приложить к месту укуса разрезанную луковицу, помидор, чеснок, разрезанное яблоко, растертые листья свежей петрушки или смоченную водой таблетку валидола", — добавила врач.



Кроме того, помогает приложить к укусу кашицу соды с водой, лист каланхое или подорожника — это снимает покраснение и боль. Также станет легче, если смазать кожу в месте укуса раствором календулы, заключила специалист.

Ранее она предупредила, что при укусе осы или пчелы категорически нельзя употреблять спиртные напитки. Эксперт напомнила, что алкоголь усиливает отек в месте укуса.