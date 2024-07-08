Может вызвать даже корм для рыбок: врач рассказал о домашних аллергенах

Профессор Ирина Кондратенко, доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала в беседе с RT о проявлениях аллергии на домашних питомцев и о том, как с ней бороться.

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По её словам, причины возникновения аллергии доподлинно неизвестны.

«Определённую роль играет наследственный фактор — вероятность развития такой аллергии выше, если у членов семьи ребёнка наблюдаются подобные явления или сам он страдает реакциями на другие аллергены», — рассказала эксперт.



К симптомам такой аллергии относятся заложенность носа, аллергический ринит, кашель, одышка, зуд и покраснение глаз, сухость и зуд кожи, крапивница, пояснила врач.

Более редкие проявления, по её словам, включают повышение температуры, раздражительность, вялость, тошноту.

«Скорость появления аллергической реакции индивидуальна: у некоторых она возникает после длительного контакта, у других — в течение нескольких минут и даже при нахождении в помещении, где содержится животное, или контакте с его вещами», — предупредила собеседница RT.



Она объяснила, что аллергическую реакцию провоцируют белки, содержащиеся в слюне, эпителии, сальных железах и урине животного, а шерсть является лишь переносчиком белков-аллергенов.

«Её отсутствие при этом не исключает возможности реакции. Аллергия может развиться на любое домашнее животное — собак, кошек, морских свинок, кроликов, мышей. Причиной реакций могут быть даже птицы и корм для аквариумных рыбок», — добавила она.



Как подчеркнула специалист, к гипоаллергенным животным относятся те, у которых нет сальных и потовых желёз: улитки, ящерицы, аквариумные рыбки, черепахи, некоторые породы морских свинок, шиншилл.

«Полностью избавиться от аллергии животных нельзя, препаратов в настоящее время не существует. Основные методы направлены на облегчение симптомов, для чего используются антигистаминные средства, энтеросорбенты, ингаляторы для носа и бронхов и глазные капли, содержащие глюкокортикоиды», — пояснила эксперт.



Главная задача в начале лечения — перестать контактировать с источником, который вызывает реакцию, порекомендовала врач.

«Но сразу это проблему не решит, так как некоторые частицы аллергена могут ещё какое-то время присутствовать в помещении. Именно поэтому следует использовать очистители воздуха и как можно чаще проводить влажную уборку, уделяя особое внимание чистке ковров и текстиля», — заявила она.



По её словам, у детей, выросших в одном доме с животным, аллергия наблюдается значительно реже, чем у тех, кто первый раз столкнулся с животными в более взрослом возрасте.

«Но даже у грудничков питомцы могут провоцировать респираторные и кожные аллергические реакции, в том числе дерматит, который ошибочно связывают с непереносимостью пищевых продуктов и безуспешно лечат диетой», — заключила Кондратенко.



Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля.

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