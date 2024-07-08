Гинекологи рассказали, можно ли отсрочить и вылечить менопаузу

Об этом как-то не принято говорить даже в близком кругу. Порой этот естественный процесс в жизни каждой женщины преподносят как заболевание, требующее лечения. Речь идет об угасании детородной функции, которую называют менопаузой. О том, можно ли ее отсрочить и нужно ли лечить, "РГ" поговорила с гинекологом-репродуктологом высшей категории Ольгой Евграфовой и врачом-гинекологом высшей категории Екатериной Полянской.

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Женщины сейчас выглядят моложе, чем ещё лет 20-30 назад. Больше следят за собой. А что можете сказать о менопаузе? В этот период женщины тоже стали входить позже, чем раньше или нет?

Ольга Евграфова: У женщин действительно появилось больше возможностей следить за собой - косметические процедуры, понимание важности физических нагрузок, режима и других принципов ЗОЖ дают свои плоды.

Однако за сохранение молодости отвечают и гормоны. И, к сожалению, природой так устроено, что они постепенно начинают снижаться у женщин с 30 лет, и практически не вырабатываются с наступлением менопаузы. Если говорить о своевременной менопаузе, то она, как правило, наступает в возрасте от 44 до 56 лет. А преждевременная - до 40 лет.

И данные статистики говорят о том, что все большее количество женщин начинает вступать в этот период раньше. Так, ранний климакс (до 45 лет) фиксируется у 33% женщин, преждевременное истощение яичников, когда менструации прекращаются до 40 лет - у 3,5% (пять лет назад - у 1%). И на более поздний период (это после 55 лет) приходится всего лишь 20% женщин.

В настоящий момент средний возраст менопаузы в мире - 48,8, в России - 51,3 года. Тяжелые условия жизни, большие нагрузки могут привести к более раннему наступлению климакса. Например, было исследование женщин Индии, которое показало, что у них менопауза наступает в среднем на год - три раньше, чем в более развитых странах.

От чего зависит наступление климакса? Можно ли его отсрочить?

Екатерина Полянская: Я немного поясню: ещё внутриутробно у девочки закладывается определенное количество яйцеклеток в фолликулах яичников. В течение жизни запас начинает расходоваться, и уже не восполняется. С каждым менструальным циклом их число уменьшается. Когда они заканчиваются и наступает менопауза.

Так вот, генетическая обусловленность - это когда изначально закладывается меньше или больше фолликулов.

Наступление климакса зависит и от многих других причин. Помимо наследственных, оказывают влияние и внешние неблагоприятные факторы жизни в современном мире. Безусловно, отражаются на гормональном здоровье женщины стрессы, высокая социальная напряженность, курение, алкоголь, сидячий образ жизни, рост аутоиммунных заболеваний, рецидивирующие воспалительные, вирусные инфекции, эндометриоз (болезнь века). Все это может пагубно сказаться на здоровье и приблизить менопаузу.

Ольга Евграфова: Согласно исследованиям, курение приближает более раннее прекращение менструаций из-за появления недостаточности яичников. Онкология "молодеет", что тоже плохо сказывается на работе яичников. Это все короткий путь к менопаузе.

Напротив, здоровый образ жизни, физическая активность, экологичность мыслей, использование психологических техник нейтрализации стресса приводит к более продолжительной функции яичников. И тем самым угасание детородной функции может наступить позже.

Сколько в среднем может длиться менопауза?

Екатерина Полянская: В среднем менопауза длится 5-8 лет после начала первых симптомов. У кого-то отмечаются более поздние проявления. В настоящий момент выявлены случаи менопаузальных проявлений более 10 лет. Есть счастливые женщины, у которых она закончилась бессимптомно (исключительно прекращением менструации), однако это не защищает их возможных отдаленных последствий дефицита эстрогенов и прогестерона.

Вы упомянули о симптомах. Как понять, что климакс близко? И нужно ли его лечить?

Ольга Евграфова: Чаще всего женщин начинают беспокоить вазомоторные и психоэмоциональные проявления. К вазомоторным относятся - внезапные приливы, чувство жара и гиперемия верхней половины туловища, потливость, ознобы. К психоэмоциональным - это депрессия, раздражительность, расстройство сна. Женщине становится сложно контролировать свои эмоции.

Слово лечение не очень применимо к климаксу, скорее, я бы сказала, убрать симптомы. Ведь большинству это состояние просто мешает жить, ухудшаются отношения с окружающими, и происходит это вследствие физиологии - вылечить которую невозможно, но можно восполнить вещества, снижение которых приводят к таким проявлениям. Заместительная гормональная терапия, назначенная после обследования и под контролем врача, значительно облегчают жизнь и улучшают здоровье.

Гормональные препараты обязательно показаны в этот период?

Ольга Евграфова: Только в том случае, если по медицинским показателям это необходимо самой пациентке. Физиологичная менопауза не имеет прямых показаний к лечению, ведь симптомы рано или поздно пройдут. А женщины народ терпеливый и ждут, хотя мало кто понимает, что самые неприятные - это уже отдалённые симптомы остеопороза и хрупкость костей, сердечно сосудистые заболевания, снижение тургора и "увядание" кожи, изменение роста волос, метаболические нарушения, которые можно предупредить если только заранее начать принимать заместительную гормональную терапию.

Посоветуйте, как женщина должна подготовиться к гормональной перестройке? Что ни в коем случае ей не стоит делать?

Ольга Евграфова: В первую очередь, она должна знать, что это поправимо и подлежит коррекции. С началом менопаузальных проявлений начать поиск своего врача гинеколога (если его нет).

Екатерина Полянская: Чтобы войти в этот прекрасный период с достоинством, стоит более внимательно относиться к себе, пересмотреть свои привычки, задуматься о здоровом и активном образе жизни. То, что организм компенсирует до менопаузы - злоупотребление курением, неправильное питание, отсутствие режима и физической активности с наступлением менопаузы, выдаст вам полным "букетом" заболеваний - всё и сразу. Так задумано природой, что женский организм супер вынослив для заботы о потомстве. А с менопаузой все "плюшки" этой силы заканчиваются, и приходит время самой о себе позаботиться. Полюбите себя!