Кому нужно обратиться к врачу после купания в стоячей воде

Водоемы со стоячей водой часто содержат опасные бактерии, паразитов и вирусы, поэтому купания в них следует избегать. Об этом порталу «МариМедиа» рассказала врач Александра Филева.

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Чаще всего купание в стоячей воде приводит к болям в животе, тошноте и рвоте, слабости и другим признакам интоксикации организма. При вирусной инфекции также повышена температура тела, могут быть насморк и головная боль. Чтобы избежать тяжелых осложнений из-за обезвоживания, нужно обратиться к врачу. Особенно опасны инфекции для детей.

«В стоячей воде может находиться вирус гепатита А (желтуха). Инкубационный период у неё 14–28 дней. Потом у человека появляются боли в животе, тошнота, рвота, поднимается температура 39—39,5°C. Требуется госпитализация», — рассказала врач.



Также находящиеся в воде микробы могут вызвать болезни глаз и уха: конъюнктивит и отит. «Зуд купальщика» развивается при попадании в кожу человека паразитов церкарий. Их личинки переносят водоплавающие птицы.

К середине лета в прудах и озерах накапливаются сине-зеленые водоросли. Они выделяют ядовитые вещества, которые могут вызывать аллергию, отравление при попадании в желудок, а также раздражение слизистых оболочек носоглотки и глаз.

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