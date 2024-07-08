В России растет количество пациентов с психическими расстройствами

По данным министерства здравоохранения, в 2023 году впервые диагностировали психическое расстройство у 314,4 человека на 100 тысяч населения. В 2020 году этот показатель был 262. Всего в России с диагнозами психических расстройств или расстройств поведения живут около 4 млн человек. Причем чаще всего россияне страдают депрессией и тревожными расстройствами.

Впрочем, когда речь заходит о какой-то статистике, важно знать, каким образом она была собрана и по каким критериям — с помощью данных частных врачей, психдиспансеров или же путем телефонных опросов. Потому что не исключены случаи самодиагнозов. Комментирует врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович:

— Что касается выявляемости тех или иных нозологических групп, назовем это так, — тех групп диагнозов, которые выставляются, здесь нет единого мнения. Почему? Потому что, например, специалисты старой школы, к каковым, например, я отношусь, с некоторым скепсисом взирают на так называемую МКБ-10, потому что там все немножечко непросто. И диагностика становится немножечко упрощенной. Ну, что значит — да, у вас грустное настроение? Ну, понятно, значит, это депрессия. На самом деле, если вникать в детали, то это далеко не депрессия, это может быть какое-то невротическое расстройство, это может быть дезадаптивное расстройство, это может быть стресс, который на сегодняшний день, к сожалению, как стресс обсуждается, но как диагноз стресс не выставляется. Хотя он официально есть. Поэтому говорить о том, что превалирует в той или иной ситуации, тоже довольно сложно. Я, например, по своему опыту могу сказать, что с 2020 года, с момента пандемии, однозначно подавляющее большинство диагнозов — это стрессовое расстройство. Острое или хроническое. На втором месте, наверное, будет хроническая усталость. А что касается депрессии, то здесь я бы говорил о том, что имеет место тотальная гипердиагностика. Буквально диагноз ставится всеми, кому не лень, включая поисковики различных ресурсов.



— Вы не замечаете увеличения каких-то более серьезных диагнозов последние три-четыре года?

— Я бы говорил о том, что на фоне тяжелых стрессов — пандемия же спровоцировала колоссальную волну стрессовых состояний, — на фоне внешних стрессовых событий, ситуаций резко растет количество психосоматических расстройств, прямо колоссально. Это первое. А второе, наверное, в том, что очень велика доля людей, которые обращаются с симптоматикой психического расстройства, но на самом деле у которых мы выявляем нейроинфекцию. Большинство ортодоксальных специалистов не приемлют эту технику выявления таких симптомов, например, энцефалита и так далее. Но люди передовые как-то дело отмечают, и я с радостью себя к таким отношу.



Эксперты также отмечают рост продаж антидепрессантов в России. В начале 2024 года они выросли почти в полтора раза в денежном выражении и на треть в количественном.