Врач развеял мифы о кардиозаболеваниях

Как вовремя распознать кардиозаболевание и какие мифы с этим связаны, рассказала заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России Нана Погосова.

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Медик подчеркнула, что боль за грудиной, отдающая в левую руку, ощущение сдавленности грудной клетки, резкая слабость и головокружение, а также одышка, учащенное сердцебиение и рвота - сигналы того, что необходимо незамедлительно обратиться в больницу.

Не следует верить мифу, что сердечно-сосудистые заболевания сразу дают о себе знать. На самом деле многие из них развиваются без симптомов. Обнаружить их можно только при тщательном обследовании.

Еще один распространенный миф - "рабочее давление", при котором человек чувствует себя комфортно. Врач подчеркнула, любые повышенные показатели (140/90 и более) - повод обратиться к кардиологу.

Не стоит доверять и мнению не экспертов. Если соседка или подруга посоветовала хорошие лекарства, не нужно тут же их принимать. Необходимо сначала проконсультироваться с врачом. Лечение для каждого пациента назначается строго индивидуально.

Пожалуй, самый распространенный миф - повышенное давление и болезни сердца бывают лишь у людей в преклонном возрасте. Медик утверждает: подобные заболевания могут развиться в любом возрасте. Например, у пациентов около 40 лет часто обнаруживают артериальную гипертонию, инфаркт и инсульт.

Ранее заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, о чем может свидетельствовать подъем давления.