Врачи рассказали, как устранить перекрут яичка, чтобы сохранить орган

Резкая боль в мошонке требует обращения к врачу. Если она вызвана перекрутом яичка, требуется экстренная операция. Иначе пациент может лишиться яичка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Внезапная сильная боль с одной стороны мошонки может быть вызвана перекрутом яичка. Он возникает, когда перекручивается семенной канатик, по которому кровь поступает к яичку. В результате кровоток снижается или полностью прекращается. Другие симптомы перекрута включают отек и покраснение на пораженной стороне.

Это состояние поражает одного из 4000 мужчин в возрасте до 25 лет и требует экстренной операции. Если не провести ее в течение шести часов, мужчина может потерять яичко. Поэтому любая резкая боль в яичке требует срочного обращения к врачу.

Риск развития перекрута яичка зависит от анатомических особенностей. Не существует способа заранее узнать о них и предотвратить. Также не всегда удается вовремя обнаружить перекрут. Из-за того, что боль может отдавать в живот, врачи и пациенты не обращают внимания на яички.