Доктор рассказал о предполагаемой болезни Анджелины Джоли

Состояние здоровья актрисы Анджелины Джоли в последнее время особенно сильно беспокоит ее близких. Экстремальная худоба голливудской звезды взывает серьезные опасения. Эксперт по долголетию из Флориды, доктор Гейб Миркин в беседе с RadarOnline раскрыл диагноз знаменитости.

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Недавно Анджелина Джоли посетила церемонию вручения премии Tony Awards в Нью-Йорке. Актриса выбрала для мероприятия роскошное платье, которое обнажило ее плечи и руки. Однако внимание публики привлекла сильная худоба артистки. Инсайдер из окружения знаменитости рассказал, что «она едва ли весит больше 44 килограммов», из-за чего ее близкие всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья.

Доктор Гейб Миркин заявил, что у Анджелины Джоли, скорее всего, развился остеопороз — состояние, характеризующееся хрупкостью костей.

«У нее серьезная потеря жировой ткани в организме, что почти всегда связано с серьезным снижением мышечной массы и плотности костей», — отметил врач.



Гейб Миркин порекомендовал актрисе обратиться к врачам и пройти медицинское обследование.

«Ей следует проконсультироваться с врачом, который назначит рентгенографию плотности костей. Скорее всего, она покажет остеопороз, и ей выпишут лекарства для его лечения и дадут инструкции по силовым упражнениям», — подчеркнул эксперт по долголетию.



Некоторые предполагают, что причиной резкого похудения Анджелины Джоли мог стать стресс, связанный с бесконечными судебными разбирательствами с экс-супругом, актером Брэдом Питтом, но доказательств этого нет. Артисты состояли в браке с 2014 года. В 2016 году звезда подала на развод, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Официально супруги развелась только в 2019 году. У пары шестеро детей.

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