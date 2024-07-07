Врач рассказал о связи ЖКТ и кариеса

Негативные изменения в работе кишечных микробов могут ухудшить усвоение кальция и повысить риск кариеса. Об этом aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

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«Врачи все чаще стали подмечать, что кариес у детей идет рука об руку с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Любые изменения микрофлоры кишечника тут же отражаются на пищеварении, нарушая работу ответственных за переваривание пищи органов и, как следствие, всасываемость питательных веществ, витаминов и минералов, и кальция в том числе. Но именно этот минерал крайне необходим организму человека для формирования костной ткани, а значит, и зубов», — рассказала врач.



При этом кариес вредит не только зубам. В первую очередь страдает ЖКТ. Если не лечить кариес, он может перекинуться на нервы и кости лица. Также возможны проблемы с суставами.

Бактерии из ротовой полости могут попасть в легкие и пазухи носа. Это повышает риск инфекции дыхательных путей. Они редко связаны с кариесом, но такие случаи описаны в литературе.

Ученые из Италии доказали, что кариес и заболевания десен могут повысить риск болезней сердца на 25%. Возможно, это связано с попаданием микробов в кровеносные сосуды.