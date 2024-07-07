Врач рассказал о причинах повышенного аппетита

Чрезмерный аппетит может быть признаком перенесенного инсульта, травмы или опухоли мозга, а также других заболеваний. Об этом aif.ru рассказал Алексей Попов, врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.

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Разовое переедание не представляет опасности, но если оно повторяется регулярно, стоит обратиться к врачу.

Причиной чрезмерного аппетита могут быть: прием некоторых лекарств, высокие физические нагрузки, предменструальный синдром.

Более опасные причины включают опухоль, инсульт или травма в центре насыщения мозга. Возможны и расстройства пищевого поведения или депрессия.

Сильный голод может быть связан с гиперактивностью щитовидной железы, сахарным диабетом. Инсулинома — опухоль поджелудочной железы, выделяющая инсулин, также может повышать аппетит.

У пациентов с удаленным кардиальным отделом желудка может пропасть чувство насыщения. Дискомфорт из-за других заболеваний желудка способен маскироваться под голод.