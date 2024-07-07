Эксперт рассказал о самых распространенных болезнях кожи

Заболеваемость лепрой и гонореей падает, а псориазом и атопическим дерматитом — растет. Об этом aif.ru рассказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова.

© Газета.ru

В последние десятилетия в 2–3 раза увеличилась заболеваемость атопическим дерматитом. По данным Всемирной организации здравоохранения, им страдает более 230 миллионов человек во всем мире. Чаще всего болеют в индустриально развитых странах. Более 125 млн болеют псориазом, а Acne Vulgaris встречается у 85% населения.

Одновременно уходят в прошлое лепра (проказа) и гонорея. Продолжают встречаться различные формы сифилиса.

До этого врач рассказала, что аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) позволяет добиться стойкой ремиссии при аллергии. При аллергии на пыльцу оптимально начать терапию за три-четыре месяца до начала цветения.