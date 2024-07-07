«Смертельная реакция»: как определить опасность укуса насекомого

В летний период особенно активными становятся различные насекомые. Укусы некоторых из них могут представлять смертельную опасность для человека. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, как определить опасность укуса насекомого и что делать, чтобы не умереть.

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По его словам, наиболее опасными насекомыми являются осы, пчелы и шмели. Их укусы могут провоцировать смертельную аллергическую реакцию.

"Одними из основных симптомов, которые указывают на опасность, являются отек и покраснение вокруг места укуса. Если укус сделан жалящими насекомыми, такими как пчелы или осы, то на этом месте в большинстве случаев образуется красная, болезненная опухоль. Также могут наблюдаться зуд и жжение. При проявлении аллергии могут начаться головокружение, тошнота, рвота и отек Квинке. В этом случае важно не медлить и обратиться за медицинской помощью, чтобы укус не стал смертельным", — рассказал Тарасов.



Специалист отметил, что также очень опасными насекомыми являются клещи, потому что они могут быть переносчиками инфекций, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз.

"При укусе клеща симптомы могут быть менее выраженными, но важно обратить внимание на образование красного пятна и покраснение кожи вокруг него. При укусе клещ надолго впивается под кожу, но его нужно удалить как можно быстрее, чтобы предотвратить передачу инфекции. Лучше не делать это самостоятельно, а обратиться к врачу и отдать насекомое в лабораторию на исследование. Оно определит, заражен ли он клещевым энцефалитом или боррелиозом", — объяснил Тарасов.



В начале июня эколог Сергей Матюшин рассказал, когда новый смертоносный вид клещей, распространившийся в Европе, доберется до России. Специалист отметил, что переносить лихорадку могут не только клещи, но и грызуны, животные и пернатые, а также домашний скот.