Эксперт назвал три недуга, которые можно «подхватить» в бассейне

Купание в бассейне — один из популярных летних видов отдыха. Однако нужно быть начеку, чтобы не столкнуться с типичными проблемами со здоровьем.

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«Вы можете заболеть болезнями, связанными с плаванием, из-за воды, загрязненной микробами», — объяснил Ясен Кунц, руководитель программы «Здоровая вода» Центра по контролю и профилактике заболеваний. Поэтому не стоит набирать воду в рот в людном бассейне.



По словам эксперта, некоторые из наиболее распространенных микробов, которые вы можете подхватить, — это криптоспоридии, норовирус, лямблии, шигеллы и кишечная палочка. В зависимости от возбудителя вы можете столкнуться с диареей, тошнотой, рвотой, жаром и болью в животе. Еще одна вероятная проблема — это так называемое «ухо пловца», наружный отит, который часто возникает из-за попадания в ухо загрязненной воды с последующим размножением бактерий в слуховом проходе.

Кроме того, у некоторых людей химические вещества, содержащиеся в воде, могут вызвать раздражение глаз, сыпь или кашель, а неправильный уровень pH — привести к раздражению кожи.