Врач поделился способом избавиться от папиллом

У многих людей со временем на теле появляются папилломы. Они не только ухудшают внешний вид кожи, но и могут вызвать опасные заболевания.

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При этом от папиллом избавиться сложно. Прижигание, народные методы и косметические средства часто не помогают. Однако есть простой способ избавиться от этих неприятных наростов раз и навсегда.

Врач-диетолог Сергей Клименков рассказал, что папилломы являются одним из симптомов метаболического синдрома. Чтобы вылечить их, нужно поменять рацион питания.

По словам эксперта, если полностью исключить углеводы из меню, то со временем кожные дефекты уйдут.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что все половозрелые россияне могут заразиться сифилисом или гепатитом C, эти заболевания не теряют актуальности, несмотря на активную просветительскую работу врачей. Медик заметила, что среди заболевших не только люди с низким социальным уровнем жизни, но и финансово независимые, сексуально активные люди. Кроме того, такие заболевания могут передаваться через кровь.

До этого гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила в беседе с NEWS.ru, что большинство новообразований головного мозга могут длительное время протекать без выраженной клинической симптоматики или протекать бессимптомно, однако некоторые признаки все же можно отследить.