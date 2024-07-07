Выявлена связь между потреблением кофе и предотвращением рака печени

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о связи между потреблением кофе и предотвращением развития рака печени.

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Кофе содержит множество биоактивных веществ: кофеин, полифенолы, антиоксиданты. Исследования ученых из Университета Сучжоу показали, что напиток может снизить риск развития некоторых заболеваний, включая рак. Рак печени – один из самых опасных, он обнаруживается на поздних стадиях, что затрудняет его лечение.

Регулярное употребление кофе может снизить вероятность развития рака. Кофеин защищает печень от повреждений и предотвращает развитие злокачественных опухолей.

Необходимо помнить об умеренности в потреблении кофе. Рекомендуется пить его в разумных количествах.

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