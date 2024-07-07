Четвертая группа крови: что с ней не так

В настоящее время на планете носителями четвёртой группы крови являются до 8% населения. Западные медики утверждают, что такие люди находятся в зоне риска. Так что же не так с этой группой крови?

Опасная «жидкость»

В ходе исследования, которое провели учёные Гарвардского университета, удалось установить, что группа крови влияет на репродуктивные способности человека. Так, женщины с четвёртой группой крови наиболее подвержены развитию рака яичников и поджелудочной железы. А специалисты из Университета Вермонта провели другое исследование, участие в котором приняли более 30 тысяч человек.

Оказалось, что люди с IV группой крови испытывают проблемы с мышлением и памятью, страдают деменцией на 82% чаще остальных. Кроме того, наиболее они подвержены возникновению инсульта и инфаркта (на 26%). Но на «исключительность» «четвёрок» обращают внимание не только американские эксперты.

Аналогичные исследования проводили как российские, так и немецкие специалисты. Учёные из Таврического национального университета имени В.И. Вернадского высказали мнение, что «четвёрки» обладают ярко выраженными лидерскими качествами, отличаются коммуникабельностью и высоким интеллектом.

Всё же стоит отметить, что никаких масштабных исследований на этот счёт не проводилось, поэтому едва ли данные тезисы можно считать «истиной в последней инстанции».

Кушать подано!

Оказывается, у обладателей четвёртой группы крови пониженный иммунитет. Чтобы не усугублять положение, врач-гематолог высшей категории Алексей Портнов рекомендует «четвёркам» не налегать на курятину, свинину и говядину. Упор стоит делать на индюшатине, баранине и крольчатине. Также следует избегать жирной пищи, а особенно сливочного масла. Список «запрещёнки» на самом деле внушительный. Например, в перечне недопустимых продуктов находятся многими обожаемые роллы, любые бобовые культуры, каши и супы из гречки, блюда из кукурузы.

Перечисленные продукты негативно воздействуют на работу поджелудочной железы, в результате чего может пострадать желудочно-кишечный тракт человека. С особой осторожностью следует есть гранаты и апельсины, вызывающие раздражение и разрушение слизистой оболочки желудка. Кроме того, у людей с четвёртой группой крови пряные приправы, копчёности и острые кулинарные изделия повышают риск развития рака, так как засоряют организм различными токсинами.