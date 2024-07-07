О каких проблемах сигнализирует быстрая утомляемость

Быстрая и регулярная утомляемость может говорить о дефиците железа в организме. Об этом сообщил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс.

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Он отметил что чаще всего с такими симптомами пациенты обращаются к неврологу, а при дальнейшем лечении специалисты могут обнаружить проблемы в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии.

— Найти причину может только врач, который назначит обследование и изучит результаты анализов, — сказал РИА Новости Флакс.



Эксперт уточнил, что быстрая утомляемость является нормальной реакцией организма на перегрузки. Важно устраивать себе принудительный отдых, высыпать, а во время выходных, праздников и отпусков переводить работу нервной системы в режим отдыха.

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