Магнитные бури 8–14 июля: какой силы, что будет болеть больше всего

На следующей неделе, с 8 по 14 июля, на Земле не ожидаются сильные геомагнитные возмущения. Значительных солнечных бурь пока не предвидится. Однако, согласно прогнозам экспертов, мы находимся в переломной точке — основные сюрпризы космической погоды еще впереди. О том, почему не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов и как себя правильно вести, чтобы магнитные бури не нанесли большого урона здоровью — в материале NEWS.ru.

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Когда ждать магнитных бурь с 8 по 14 июля

Прошедшая неделя была довольно спокойной с точки зрения геомагнитной активности, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Следующая неделя также обещает быть стабильной. Количество пятен на видимой стороне Солнца уменьшается, поэтому мы не ожидаем значимых магнитных бурь», — сообщил специалист.



Ранее Петрукович отметил, что на диске Солнца из-за его вращения постепенно появляются новые пятна. Ученый предположил, что в ближайшие несколько недель фон солнечной активности немного повысится. Это означает, что магнитные бури становятся все более вероятными.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская в беседе с NEWS.ru сообщила, что мы живем в период магнитного максимума и максимума солнечной активности.

«В этом отношении июль будет очень активным. Скорее всего, пик геомагнитного возмущения придется на середину месяца», — отметила собеседница NEWS.ru.



Она напомнила, что магнитные бури порождаются выбросами на Солнце.

«Мы можем делать прогнозы, наблюдая за группами солнечных пятен. Когда они начинают объединяться, это становится для ученых признаком того, что возможен крупный выброс плазмы. Соответственно, через двое-трое суток на Земле может произойти мощная магнитная буря», — подчеркнула Зеливянская.



Исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ подтвердили, что предстоящая неделя должна быть спокойной. Некоторое повышение геомагнитной активности может фиксироваться в следующие выходные.

По прогнозу физика Андрея Бутова, значимые изменения геомагнитной активности ожидаются лишь 13–14 июля.

«Полагаю, что с понедельника по пятницу мы не обнаружим ощутимых перемен космической погоды. Однако к концу недели может произойти перелом: продолжится рост солнечной активности, который, вероятно, вызовет целую серию неблагоприятных геомагнитных явлений», — пояснил специалист NEWS.ru.



Он рекомендовал гражданам на следующей неделе внимательно прислушиваться к организму и не игнорировать рекомендации врачей.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье людей

Как считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. По его словам, если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день «он плохо себя почувствует». Если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

Вибе добавил, что во время магнитных бурь у некоторых граждан «несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, но она теряется на фоне различных стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни».

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако, согласно результатам опросов, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила Акулова.



Терапевт Виктория Краснова отметила в разговоре с NEWS.ru, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы». «Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — подчеркнула эксперт.

Как пережить магнитные бури

Краснова посоветовала гражданам соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.



Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.



По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов NEWS.ru.



Также он посоветовал гражданам принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче. Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт хорошо работает, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.



Как часто происходят магнитные бури и сколько длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут продолжаться в течение суток.

Физик уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.