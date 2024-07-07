Разрыв внутренних органов и переломы: хирург предупредил об опасности прыжков в воду

Хирург Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, чем опасны прыжки в воду.

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«Любители нырнуть в водоём рыбкой — головой вперёд — рискуют заработать травмы головы и шейного отдела позвоночника во время резкого удара о дно. Последствия такой травмы весьма серьёзные. Среди них — ушиб или сотрясение головного мозга, перелом костей черепа и позвоночника. При этом есть риск, что отломки костей сдавят или травмируют спинной мозг, а это, в свою очередь, приведёт к частичному или полному параличу, а в худшем случае — к летальному исходу», — предупредила врач.



В зоне риска, по её словам, дети и подростки.

«Они зачастую не заботятся о собственной безопасности и ради авторитета среди сверстников готовы совершить необдуманный прыжок в воду. Опасным может быть и падение в воду на живот — плашмя. От этого могут серьёзно пострадать внутренние органы — прежде всего печень и селезёнка. Их разрыв приводит к внутреннему кровотечению — опасному для жизни состоянию. Кроме того, от боли при ударе человек может потерять сознание и утонуть», — добавила эксперт.



Ещё одна проблема при нырянии — резкий перепад давления между внешней средой и полостью внутреннего уха, предупредила специалист.

«Печальным последствием может стать баротравма — своего рода взрыв внутренних структур уха. В зависимости от того, где именно баротравма локализована, она может сопровождаться разрывом барабанной перепонки, гематомами, резким снижением слуха, болью в ушах, головокружением и потерей ориентации в пространстве. Одновременно с этим у человека учащается пульс, повышается артериальное давление, может случиться обморок», — заявила она.



Чтобы свести риск травм к минимуму, следует нырять только в проверенных водоёмах, дно которых чистое, без камней, острых обломков металла или стекла, заключила Зубова.

Ранее дерматолог Александра Филёва предупредила в беседе с RT, чем можно заразиться при купании в непроверенных водоёмах.