Врач: Быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца

Если находиться на улице без одежды более 15 минут, можно получить солнечный ожог. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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— Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находиться без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы — до 10:00 и вечерние — после 17:00, — рассказал он.



Тяжельников добавил, что если человеку предстоит длительное время находиться пол воздействием солнца стоит прикрыть кожу одеждой, носить головные уборы, а также пользоваться солнцезащитными средствами, защищающими от ультрафиолета, передает РИА Новости.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова рассказала, как правильно принимать солнечные ванны и избежать негативных последствий.

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Ведущий научный сотрудник, руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Зиновьев в свою очередь объяснил, что мнение о том, что загар укрепляет иммунитет — это миф, а вырабатываемый мелатонин — на самом деле защитная реакция организма.