Назван нестандартный способ снятия боли в спине при остеохондрозе

Нестандартный способ, который помогает при остеохондрозе снять острые боли в спине, - это сон на жесткой поверхности, например, на полу. Об этом "РГ" рассказала Профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета Наталья Шиндряева.

© Российская Газета

Она пояснила, что во время сна на полу позвоночник принимает правильные физиологические изгибы. Благодаря этому мышечный корсет быстрее восстанавливается и тонус мышц приходит к балансу.

Также снизить боль при остеохондрозе помогают физиотерапия, массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия. Помимо этого доктор может назначить медикаментозное лечение, которое включает прием нестероидных противовоспалительных препаратов: они снимают боль, воспаления и отеки. Пропишет он и витамины группы В, которые ускоряют процесс восстановления нервных окончаний. Наконец, в качестве местного обезболивающего можно использовать мази с нестероидными противовоспалительными средствами в составе.

Шиндряева обратила внимание, что боли при остеохондрозе, как правило, возникают после длительных физических нагрузок и переохлаждения. Поэтому людям с таким диагнозом следует соблюдать рациональный двигательный режим: исключить те движения, которые могут навредить, а упор делать на те, которые помогают.

Врач подчеркнула, что остеохондроз бывает пояснично-крестцовым, грудным, шейным и смешанным. Это - хроническое заболевание, вызванное дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвонкового диска. По ее словам, в нормальном состоянии хрящи непрерывно кровоснабжаются и получают необходимые питательные вещества. При остеохондрозе происходит изменение хряща и составных поверхностей. Это связано с дегенеративным процессом, который протекает в структурах тканей и приводит к истощению и растрескиванию. Количество поступательной крови сокращается, и диски не получают достаточного количества питательных веществ.

На степень и быстроту изнашивания дисков влияют врожденные аномалии позвонков и позвоночного канала, плоскостопие, недостаточное количество питательных веществ, минералов и витаминов, недостаточное употребление чистой воды, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение, загрязнение окружающей среды, подъем тяжестей, длительное пребывание в вынужденной неудобной позе.

Остеохондрозом страдает примерно один из двадцати человек.