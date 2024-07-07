Назван нестандартный способ снятия боли в спине при остеохондрозе

Врач назвала нестандартный способ снятия боли в спине при остеохондрозе
Нестандартный способ, который помогает при остеохондрозе снять острые боли в спине, - это сон на жесткой поверхности, например, на полу. Об этом "РГ" рассказала Профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета Наталья Шиндряева.
Она пояснила, что во время сна на полу позвоночник принимает правильные физиологические изгибы. Благодаря этому мышечный корсет быстрее восстанавливается и тонус мышц приходит к балансу.
Также снизить боль при остеохондрозе помогают физиотерапия, массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия. Помимо этого доктор может назначить медикаментозное лечение, которое включает прием нестероидных противовоспалительных препаратов: они снимают боль, воспаления и отеки. Пропишет он и витамины группы В, которые ускоряют процесс восстановления нервных окончаний. Наконец, в качестве местного обезболивающего можно использовать мази с нестероидными противовоспалительными средствами в составе.
Шиндряева обратила внимание, что боли при остеохондрозе, как правило, возникают после длительных физических нагрузок и переохлаждения. Поэтому людям с таким диагнозом следует соблюдать рациональный двигательный режим: исключить те движения, которые могут навредить, а упор делать на те, которые помогают.
Врач подчеркнула, что остеохондроз бывает пояснично-крестцовым, грудным, шейным и смешанным. Это - хроническое заболевание, вызванное дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвонкового диска. По ее словам, в нормальном состоянии хрящи непрерывно кровоснабжаются и получают необходимые питательные вещества. При остеохондрозе происходит изменение хряща и составных поверхностей. Это связано с дегенеративным процессом, который протекает в структурах тканей и приводит к истощению и растрескиванию. Количество поступательной крови сокращается, и диски не получают достаточного количества питательных веществ.
На степень и быстроту изнашивания дисков влияют врожденные аномалии позвонков и позвоночного канала, плоскостопие, недостаточное количество питательных веществ, минералов и витаминов, недостаточное употребление чистой воды, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение, загрязнение окружающей среды, подъем тяжестей, длительное пребывание в вынужденной неудобной позе.
Остеохондрозом страдает примерно один из двадцати человек.