Ученые предложили отказаться от прикладывания льда к травмам

Американский портал Health рассказал о том, что среди учёных есть сторонники лечения травм без прикладывания льда и даже приёма нестероидных противовоспалительных средств.

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Обычно при травме нужно принять анальгетик, противовоспалительное и, при необходимости, приложить лёд. Но некоторые эксперименты показали, что лёд снимает боль, но, как и противовоспалительное, мешает восстановлению тканей.

По мнению ряда исследователей, воспаление способствует обновлению повреждённых тканей, поэтому ни лёд, ни препараты ненужны.

Однако исчерпывающих доказательств о бесполезности или вреде противовоспалительных до сих пор нет. Большинство исследований проводилось на животных, тем более выводы противоречивы.

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