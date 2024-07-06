Лечащий врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор провел встречу с одним из ведущих американских неврологов Кевином Кэннардом, который является специалистом по болезни Паркинсона. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

© Lenta.ru

По данным издания, встреча О’Коннора и Кэннарда прошла 17 января в клинике Белого дома. Также в беседе принимали участие еще два человека, одним из них был кардиолог Джон Этвуд. Имя еще одного участника встречи не раскрывается.

Отмечается, что Кэннард работает неврологом в клинике Белого дома с 2012 года. Его последняя статья была посвящена ранней стадии болезни Паркинсона.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон предположил, что на встрече специалисты обсуждали здоровье американского лидера.

Ранее сообщалось, что Байден оценил состояние своего здоровья. Президент США заявил, что не считает себя немощным.