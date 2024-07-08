В Израиле умер заразившийся смертельной амебой мужчина

В Израиле 26-летний мужчина умер после заражения смертельно опасным паразитом — амебой Naegleria fowleri. Об этом сообщает РИА Новости. Заражение, по предварительным данным, произошло во время купания в озере. У мужчины началось воспаление мозга, его госпитализировали в критическом состоянии и поместили в реанимацию, однако спасти пациента не удалось.

В организм человека амеба Naegleria fowleri может проникнуть через носоглотку, после чего попасть в мозг. Даже при лечении уровень смертности от заражения этим паразитом превышает 97%.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России случаи инфицирования Naegleria fowleri не фиксировались. Основные симптомы первичного амебного менингоэнцефалита — лихорадка, головная боль, рвота и судороги.