Как в домашних условиях оценить вероятность внезапной смерти от инфаркта

Ученые из Университета Тампере в Финляндии придумали способ определения риска инфаркта с помощью анализа сердечного ритма, который помогает обнаружить изменения вариабельности сердечного ритма.

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При внезапной сердечной смерти (ВСС) происходит перезагрузка сердца путем воздействия короткими электрическими импульсами. Ученые проанализировали данные 2794 взрослых и выяснили, что показатель анализа отклоняющихся колебаний (DFA2 a1) является мощным независимым предиктором ВСС, особенно когда человек находится в покое.

Те, у кого риск инфаркта высок, в покое имеют такие же интервалы сердечного ритма, какие есть у здорового человека при физической нагрузке. Далее ученые занялись поиском связи между DFA2 a1 и ВСС с учетом возраста и существующих проблем с сердцем.

Прогнозировать риск инфаркта можно, например, с помощью умных часов, которые измеряют ритм сердца в покое и активности.

Этот метод точнее существующих, которые основываются на измерении кардиореспираторной готовности. Исследователи планируют протестировать его еще на большем количестве добровольцев, и тогда, вероятно, получится связать результаты с другими заболеваниями.

В Швеции для прогнозирования инфаркта предложили опросник.

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