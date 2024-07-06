Трещины на пятках: причины и как этого избежать

Эксперты рассказали, из-за чего трескаются пятки и что сделать, чтобы этого избежать, сообщает издание «Горящая изба».

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Трещины на пятках выглядят как разрывы, а кожа становится очень твердой и сухой. Чаще всего причина кроется в плохом уходе за ногами и образе жизни, когда приходится много ходить или стоять.

Одним из первых признаков проблемы является появление мозоли по краю пятки, а под мозолью – небольших трещин. Если это оставить без внимания, то трещины станут больше, и туда занесется инфекция.

Специалисты выделяют две большие группы причин этого недуга. Во-первых, трещины возникают вследствие заболеваний: например, псориаза, экземы, грибка, диабета и ожирения.

Во-вторых, с этим сталкиваются люди, которые ведут неправильный образ жизни. Трещины могут появиться, если долго стоять, носить обувь с открытой пяткой или отказаться от увлажняющего крема.

Как справиться с трещинами самостоятельно

Ванночки для ног. Чтобы смягчить толстую и твердую кожу, поместите ноги в воду и подержите их так до 20 минут. После этого потрите пятки с помощью пемзы, скраба или мочалки. Воздержитесь от использования ножниц и бритвы, так как это чревато усугублением проблемы.

Крем для пяток. Дерматологи рекомендуют приобретать крем с мочевиной, салициловой кислотой или альфа-гидроксикислотой. Наносите его несколько раз в день сразу после душа.

Носки. Необходимо надевать хлопковые носки сразу после нанесения крема, чтобы влага не испарялась с кожи стоп. Этот способ особенно помогает, если делать это перед сном.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если трещины долгое время не проходят, стоит запланировать поход к врачу, так как причиной может быть бактериальная инфекция. После осмотра специалист назначит лечебные средства в виде мази, наложит повязку или может предложить срезать лишнюю кожу.

Как уберечь себя от этой проблемы

Чтобы трещины на пятках не появлялись, обязательно регулярно мойте ноги, осматривайте пятки, выбирайте обувь по размеру и берегите кожу от перепадов температуры и солнца. Кроме того, не забывайте пить достаточное количество воды и использовать крем.