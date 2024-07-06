Эксперты рассказали, каким людям нельзя есть лук

Лук — это полезный овощ. Однако есть целый ряд противопоказаний к его употреблению, и лучше знать о них, чтобы избежать негативных последствий.

Особенно осторожными с употреблением сырого лука надо быть людям с хроническим гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью. Он повышает кислотность в желудке, что может вызвать обострение этих заболеваний.

Чтобы избежать таких последствий, лучше употреблять лук в запеченном, вареном или обжаренном виде. Лук может привести к повышению давления, поэтому людям с гипертонией следует ограничить его количество.

Также неприятным эффектом от употребления лука может стать метеоризм. Сырой лук содержит много фруктозы, которая вызывает повышенное газообразование, передает Pravda.ru.

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