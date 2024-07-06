В российских аптеках больше не найти важное лекарство «Сенаде»

В российских аптеках больше не найти слабительный препарат «Сенаде», который внесен в список жизненно важных лекарств. Портал РБК сообщил, что, согласно заявлению производителя препарата Dr. Reddy's Laboratories, новые поставки можно ожидать не раньше середины августа.

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О причинах острого дефицита лекарства в пресс-службе компании не сообщили. Об отсутствии препарата в ряде аптек Новосибирска стало известно еще в мае, в Петербурге его не стало уже в июле. При этом с января по май поставок «Сенаде» в Россию не зафиксировано.

Ранее стало известно, какие лекарства могут нанести серьезный вред здоровью.

В конце июня сообщалось, что жители Курской области массово жалуются на нехватку лекарств в аптеках.