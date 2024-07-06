Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

Вакцин от чумы в России произведено в достаточном количестве. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В стране зарегистрированы диагностические препараты и тест-системы. Риски завоза бубонной чумы из Соединенных Штатов в Россию исключены, передает РИА Новости.

— В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы, — говорится в сообщении ведомства.



В конце мая семья из России заразилась неизвестной болезнью на Бали. Семья приехала в Индонезию на два месяца. В какой-то момент ее атаковал вирус, который по признакам похож на ветрянку.

В Японии в мае начала стремительно распространяться «плотоядная болезнь» — опасная инфекция, которая разъедает плоть и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов. Всплеск вируса вызвали стрептококки группы A. «ВМ» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, чем был вызван рост заболеваемости и опасен ли вирус для России.

Инфекционист Николай Малышев рассказал, что ожидает заболевших туристов на родине. По его словам, россиян встретят по прилете и проведут диагностику их состояния. При этом ответственность за информирование диспетчера о подобных пассажирах лежит на бортпроводниках.