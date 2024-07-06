Медики рассказали, как помочь обожженной солнцем коже

Солнечные ожоги проявляются как покраснения кожи и могут не вызывать особо неприятных ощущений, но постоянное нахождение на солнце и получение таких ожогов, особенно в детстве, может спровоцировать развитие рака кожи.

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Если защитить кожу от ожога не удалось, важно правильно оказать первую помощь. Врачи в эфире телеканала «Доктор» рассказали, что нужно делать, а что категорически нельзя.

При ожогах кожу важно охладить с помощью прохладного (не холодного) душа или спрея с термальной водой, после место покраснения можно обработать спреем с Д-пантенолом, это поможет успокоить боль и быстрее восстановиться. Если ожог серьезный, есть волдыри, нужно обращаться к врачу.

Льдом охлаждать кожу нельзя, он увеличит срок восстановления и спровоцирует отмирание эпителия, может оставить шрамы.

Нельзя использовать жирные средства – сметану, кефир, масло, жир, вазелин, жирный крем – они не дадут коже дышать, в итоге она так и останется горячей.

Спиртосодержащие средства тоже нельзя использовать: они временно понизят температуру, но приведут к обезвоживанию и отмиранию эпителия.

Нельзя прокалывать волдыри и папулы, так как в рану может попасть инфекция, и заживать она будет дольше.

А еще, пока ожог не спадет, нельзя пить алкоголь, чай и кофе: коже нужно как можно больше влаги, а эти напитки ее выведут из организма. Пить лучше воду, компоты и морсы.

Ранее мы рассказывали, как защитить от солнца глаза, а еще как должно можно находиться на солнце.