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Как помочь ребёнку, неудачно прыгнувшему в воду? Порядок действий от врача

Травматолог Багаева объяснила, как помочь ребёнку с травмой ныряльщика. Так врачи называют характерные повреждения, с которыми к ним поступают любящие прыгать с тарзанок, камней, крутых берегов и пирсов. Чаще всего при этом страдают позвонки шейного и верхнего грудного отдела. Могут быть серьёзные последствия — даже если человека неправильно вытащить из воды.

Как помочь ребенку, неудачно прыгнувшему в воду
© Global Look Press

Помощь ребёнку с травмой ныряльщика

Если удар серьёзный, происходит резкая потеря чувствительности, рассказала врач-травматолог НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Юлия Багаева.

«Ребёнок просто перестает ощущать собственное тело. Также при травме диафрагмы становится трудно вдохнуть. Как следствие, начинается паника, что ещё больше усугубляет ситуацию», — объяснила она.

Что делать

Сперва нужно грамотно вытащить пострадавшего из воды:

  • переносите его горизонтально;
  • поддерживайте за ноги и плечи;
  • следите, чтобы не запрокинулась голова.

В противном случае вы можете нанести ребёнку дополнительный вред.

Затем разместите его, следуя этим правилам:

  • найдите место в тени;
  • положите на спину на ровную жёсткую поверхность.

Пока дожидаетесь скорой, не трогайте область шейного отдела позвоночника пострадавшего. А вот дыхание и пульс нужно обязательно проверить. Если их нет — делайте сердечно-лёгочную реанимацию.

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Эту проблему со здоровьем можно подхватить, купаясь в тёплой воде. Больше всего шансов у взрослых и детей, которые не захотят глубоко. Подробнее можно прочитать здесь.