Тепловой удар, обезвоживание: симптомы опасного состояния и как предотвратить
Одна из самых больших опасностей в жару — получить тепловой удар. О том, как понять, что у вас перегрев, а также, что делать, если вы столкнулись с обезвоживанием в жару, нам рассказал терапевт Илья Ларионов.
Что из себя представляет тепловой удар
Тепловой удар всегда связан с длительным перегреванием организма. Очень часто человек может не подозревать, что начинает перегреваться. В результате теплового удара происходит сбой в работе большинства важных органов.
Илья:
«Если мы говорим о пожилых людях и детях, тепловой удар в их случае очень часто приводит к смерти».
Как понять, что у вас перегрев
- Температура тела выше 41 градуса.
- Учащенное сердцебиение.
- Головная боль.
- Покраснение кожи.
- Слабость.
Что делать в случае теплового удара
Во-первых, наш эксперт рекомендует переместиться в прохладное место. Далее важно охлаждаться и, в зависимости от тяжести перегрева, ждать помощи специалистов. Если же ситуация позволяет обойтись без вмешательства врачей, стоит продолжать охлаждаться в помещении и пить как можно больше жидкости, но только без сахаров.
Илья:
«При тепловом ударе хорошо работает минеральная вода, но можно обойтись и простой чистой водой».
Особое внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями — в этом случае при перегреве обязательно обратитесь к врачу.
Что нельзя делать при тепловом ударе
- Никакого алкоголя.
- Не переохлаждайтесь.
- Откажитесь от физической активности.
- Не носите обтягивающие вещи из синтетики.
Как проявляется обезвоживание
Еще один неприятный момент перегрева — обезвоживание. Терапевт рекомендует не игнорировать следующие симптомы: сухость во рту, сухость кожи, сильнейшая жажда, пониженное слюноотделение.
Как справиться с обезвоживанием
Обезвоживание легкой степени можно купировать восполнением жидкости и исключением продуктов, которые нарушают водный баланс. Если же обезвоживание начинает прогрессировать и вы чувствуете сильную слабость, немедленно обращайтесь к врачу. Как правило, в стационаре жидкость в организме восполняют солевыми растворами, витаминами и белковыми препаратами, все это, естественно, вводится с помощью капельниц.