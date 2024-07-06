Тепловой удар, обезвоживание: симптомы опасного состояния и как предотвратить

Одна из самых больших опасностей в жару — получить тепловой удар. О том, как понять, что у вас перегрев, а также, что делать, если вы столкнулись с обезвоживанием в жару, нам рассказал терапевт Илья Ларионов.

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Что из себя представляет тепловой удар

Тепловой удар всегда связан с длительным перегреванием организма. Очень часто человек может не подозревать, что начинает перегреваться. В результате теплового удара происходит сбой в работе большинства важных органов.

Илья:

«Если мы говорим о пожилых людях и детях, тепловой удар в их случае очень часто приводит к смерти».



Как понять, что у вас перегрев

Температура тела выше 41 градуса.

Учащенное сердцебиение.

Головная боль.

Покраснение кожи.

Слабость.

Что делать в случае теплового удара

Во-первых, наш эксперт рекомендует переместиться в прохладное место. Далее важно охлаждаться и, в зависимости от тяжести перегрева, ждать помощи специалистов. Если же ситуация позволяет обойтись без вмешательства врачей, стоит продолжать охлаждаться в помещении и пить как можно больше жидкости, но только без сахаров.

Илья:

«При тепловом ударе хорошо работает минеральная вода, но можно обойтись и простой чистой водой».



Особое внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями — в этом случае при перегреве обязательно обратитесь к врачу.

Что нельзя делать при тепловом ударе

Никакого алкоголя.

Не переохлаждайтесь.

Откажитесь от физической активности.

Не носите обтягивающие вещи из синтетики.

Как проявляется обезвоживание

Еще один неприятный момент перегрева — обезвоживание. Терапевт рекомендует не игнорировать следующие симптомы: сухость во рту, сухость кожи, сильнейшая жажда, пониженное слюноотделение.

Как справиться с обезвоживанием

Обезвоживание легкой степени можно купировать восполнением жидкости и исключением продуктов, которые нарушают водный баланс. Если же обезвоживание начинает прогрессировать и вы чувствуете сильную слабость, немедленно обращайтесь к врачу. Как правило, в стационаре жидкость в организме восполняют солевыми растворами, витаминами и белковыми препаратами, все это, естественно, вводится с помощью капельниц.