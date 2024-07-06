Врач рассказал об опасности зеленого чая

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов опубликовал исследование, в котором установил изменения основных причин болезней печени среди граждан РФ.

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Он отметил, что орган может разрушаться из-за чрезмерного употребления зеленого чая.

Ранее главной причиной был алкоголь, но в данный момент на первое место вышла неправильная диета. Врач уточнил, что недостаточное потребление белка, особенно животного происхождения, может способствовать развитию жировой болезни печени.

По словам Харлова, употребление растительных экстрактов, зеленого чая и кассии (аналога корицы) может спровоцировать проблемы с печенью.

Кроме того, длительный прием гормональных контрацептивов, парацетамола и антипсихотиков может оказывать гепатотоксическое действие.

Чтобы избежать цирроза печени и гепатита, гастроэнтеролог советует ограничить потребление продуктов, которые богаты железом и искусственной фруктозой.

Ранее онколог рассказала, какие продукты препятствуют развитию рака.